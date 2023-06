Alors que le CNR logement rendra ses conclusions lundi 5 juin, l’impatience des professionnels est grande, dans un contexte de double crise de l’offre et de la demande. Reste que "le CNR est tout sauf une fin en soi", a prévenu le ministre du Logement, lors du congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers, ce jeudi 1er juin. D’autant plus que "nous sommes dans une période financière qui nous oblige à faire les choix les plus utiles pour le logement et pour les finances publiques", a-t-il ajouté, à la veille d’une possible dégradation de la note de la France par S&P.