Le 16 mai dernier, les représentants des organisations syndicales et patronales mettaient un point final, après dix heures de discussions, à la dernière séance de leur négociation d'un accord national interprofessionnel sur la branche AT-MP de la sécurité sociale (lire sur AEF info). Le 31 mai, après validation du bureau et un avis favorable des fédérations et des unions, la CGT a décidé de signer cet ANI. L'accord a déjà reçu l'approbation des trois organisations patronales, celle de la CFDT le 17 mai et de la CFTC.