Lauréate de l’appel à projets ASDESR (avec 5,2 M€), l’UPPA cherche à capter autant les financements privés qu’un vivier de RH. Misant pour cela sur une fondation partenariale pour simplifier les mises à disposition d’intervenants extérieurs pour ses unités de recherche ou de formation. Les "talents" ciblés sont dans le cercle des industriels engagés dans son isite E2S et son projet PUI. La future fondation compte aussi épauler des étudiants prometteurs via un système de bourses, déjà rodé au sein de l’isite mais amplifié. Appui aux projets européens et alternance constituent les autres enjeux.