Un appel signé par 25 institutions et groupements d’institutions de recherche, dont le CNRS et l’IRD, exhorte les dirigeants de l’Union africaine et de l’Union européenne, ainsi que leurs États membres, à "piloter un programme Afrique-UE pour la science, la technologie et l’innovation". Ce document est publié le 1er juin 2023, deux semaines avant la deuxième réunion ministérielle UA-UE sur la recherche et l’innovation à Addis-Abeba (Éthiopie), au cours de laquelle les ministres devraient adopter l’agenda d’innovation UA-UE proposé par la Commission européenne (lire sur AEF info).