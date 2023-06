C’est à Lyon qu’est lancé le PEPR "Recyclage, recyclabilité et ré-utilisation des matières", le 31 mai 2023, financé à hauteur de 40 M€ pour six ans par France 2030, porté par le seul CNRS – mais "en partenariat fort avec le BRGM, le CEA, l’Ifpen, Inrae et l’université de Bordeaux" – et dirigé par Jean-François Gérard. Le PEPR a vocation à "lever les verrous scientifiques et technologiques" dans le domaine du recyclage de "cinq matériaux utilisés quotidiennement : les plastiques, les matériaux composites, les textiles, les métaux stratégiques ainsi que les papiers et cartons".