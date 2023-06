Police de sécurité du quotidien : le FFSU demande "davantage d’information et de concertation"

"Un an après le lancement de la police de sécurité du quotidien, les élus locaux du FFSU (Forum Français pour la sécurité urbaine) réclament davantage d’information et de concertation", indique l’association dans un communiqué, lundi 11 février 2019. La structure demande en particulier "un véritable échange sur la redéfinition de la doctrine d’emploi de la police" et "un partenariat local renforcé pour plus d’implication des élus locaux et des citoyens".