Quatre métropoles ont obtenu le statut d’AOH en 2023, deux autres en ont fait la demande, et jusqu’à "30 ou 50" intercommunalités investies en matière de politique du logement pourraient y prétendre, indique Marcel Rogemont le 1er juin, à l’occasion de la première journée de l’assemblée générale de la FOPH, qu’il préside. Le 17 mai, il a écrit à la Première ministre pour appeler de nouveau à ce que ces AOH soient financées par la PEEC, alors que la convention quinquennale entre le gouvernement et Action logement pourrait bientôt aboutir, et que les conclusions du CNR sont attendues le 5 juin.