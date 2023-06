"La stratégie de recherche de la France est actuellement fragmentée, souvent rythmée par des impulsions et sans réelle coordination ni consensus. Pour autant, le principe de confiance doit se substituer à celui de défiance", fait valoir le rapport provisoire de la mission Gillet, daté de mai 2023 et qu’AEF info s’est procuré. La mission formule 14 propositions, parmi lesquelles : "définir un cadre simplifié de gestion des UMR", "mettre en place les évolutions nécessaires pour que les ONR puissent assurer le rôle d’agences de programmes" ou encore "réaffirmer le lien opérationnel entre ONR et universités".