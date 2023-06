Après avoir obtenu le rejet du règlement sur la restauration de la nature la semaine dernière par les commissions Agri et Pech saisies pour avis (lire sur AEF info), le groupe conservateur PPE s’est retiré, mercredi 31 mai 2023, des négociations entre les groupes politiques. Il juge que "dans sa forme actuelle", le texte "entraînera une baisse de la production alimentaire en Europe" et affirme que ses inquiétudes sont restées "sans réponse". Les autres groupes proeuropéens (S&D, Renew, Verts et Gauche) vont tenter de trouver un compromis d’ici au 15 juin, date du vote en commission Envi, saisie au fond. "Ce sera bien plus difficile de trouver une majorité sans le PPE, mais c’est possible, on l’a fait par le passé", déclare ce jeudi Jutta Paulus, shadow rapporteur pour les Verts. Les négociations en cours "avancent", affirme de son côté l’entourage de Pascal Canfin, président Renew de la commission Envi.