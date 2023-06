L’année 2022 a été marquée par les élections présidentielles et législatives, donnant lieu à la réception par la Haute Autorité de plus de 10 000 déclarations de patrimoine et d’intérêts. C’est qui ressort du rapport d’activité de la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), présenté le 31 mai 2022. Autre conséquence : une forte hausse des mobilités entre les secteurs public et privé qui conduit la HATVP à rendre 581 avis, dont 80 % d’avis de comptabilité avec réserves pour les mobilités vers le privé. La Haute Autorité demande toujours un pouvoir de sanction.