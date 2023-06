Les sénateurs ont adopté le 31 mai 2023 en séance publique une proposition de résolution "proposant au gouvernement de renforcer l’accès aux services publics". Ce texte qui a suscité un débat sur le sujet, en particulier concernant les territoires ruraux, estime notamment nécessaire de maintenir un accès alternatif aux démarches administratives dématérialisées et la possibilité de disposer d’un interlocuteur physique et "appelle à un partage plus équitable du coût financier des maisons 'France services'".