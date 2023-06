Les députés ont adopté, dans la soirée, mercredi 31 mai, la proposition de loi de la majorité qui prolonge le plafonnement, à 3,5 %, de la variation annuelle de l’IRL et de l’ILC (pour les PME), jusqu’au premier trimestre 2024 (lire sur AEF info). Prévu par la loi du 16 août 2022, relative à la protection du pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation élevée, ce plafonnement doit s’achever au 1er juillet. Or "les prévisions font état d’une poursuite de la dynamique inflationniste durant encore quelques trimestres", a expliqué le ministre du Logement, Olivier Klein. Le texte a été adopté sans modifications, comme en commission des Affaires économiques la veille, malgré l’opposition du groupe LFI, qui souhaitait un gel des loyers. Le plafonnement à 3,5 % "respecte la Constitution et le droit de propriété", a souligné le ministre. Le Sénat examinera le texte le 7 juin.