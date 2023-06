MESURES NOMINATIVES MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ. Il est mis fin, à compter du 1er juin 2023, aux fonctions de Margot Provot, conseillère parlementaire et affaires européennes de la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. CITOYENNETÉ. Il est mis fin aux fonctions de Bertrand Bey, directeur adjoint du cabinet de la secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur...