Les Deux-Sèvres autorisent le cumul RSA et activité saisonnière pour répondre aux besoins de main-d’œuvre agricole

Le département des Deux-Sèvres autorise le cumul pendant trois mois entre RSA et revenu d’activité saisonnière afin de répondre à l’appel de la profession agricole en mal de main-d’œuvre en raison du confinement. Ces métiers saisonniers - en Deux-Sèvres concernés par les productions de tournesols, céréales et melons notamment - deviennent "essentiels au cœur de cette crise sanitaire car garants de l’approvisionnement des commerces alimentaires", a justifié le 24 mars 2020 la collectivité, rappelant que cette mesure n’est pas obligatoire. Elle s’adresse aux bénéficiaires du RSA volontaires. Selon la FNSEA, 200 000 emplois directs dans les métiers de l’agriculture sont à pourvoir lors des trois prochains mois dans l’Hexagone. En Nouvelle-Aquitaine, Dordogne et Gironde avaient déjà autorisé ce cumul entre RSA et emploi saisonnier l’an dernier (lire sur AEF info et lire sur AEF info).