Quelques jours après la promulgation de la loi sur les JOP 2024 qui autorise l’expérimentation de la vidéosurveillance dite "intelligente", la commission des Lois du Sénat a adopté une proposition de loi "relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public", mercredi 31 mai 2023. Déposé par des sénateurs LR et UC, ce texte vise à autoriser certains cas d’usage a posteriori et en temps réel pour les services de police judiciaire et de renseignement. L’examen en séance publique est prévu le 12 juin.