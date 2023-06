Réunis mardi 30 mai, les députés de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ont modifié et adopté la proposition de loi relative aux "services express régionaux métropolitains", sur laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée. 60 amendements ont été validés, dont plusieurs viennent préciser la définition et les objectifs de ces Serm, y intégrant notamment la réduction de la pollution de l’air et la lutte contre l’autosolisme. Les députés inscrivent également dans la PPL l’objectif de mettre en place "au moins dix Serm, dans un délai de dix ans".