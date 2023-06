Pour aider les parents à trouver un mode d’accueil du jeune enfant, un ensemble de mesures sont présentées par Élisabeth Borne et Jean-Christophe Combe le 1er juin 2023. La commune, autorité organisatrice de l’offre d’accueil, doit piloter et développer cette offre, et créer un Relais petite enfance accompagnant les parents au-dessus de 10 000 habitants. 5,5 Md€ supplémentaires sont investis sur 5 ans pour créer 100 000 places d’accueil supplémentaires d’ici à 2027. Pour les crèches, la réforme prévoit une hausse de la part du financement à la place par rapport au financement à l’heure.