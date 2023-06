L’instauration des droits différenciés en 2019 a-t-elle affecté l’arrivée d’étudiants étrangers hors UE dans les universités ? Entre 2017 et 2021, leur part parmi les inscrits est passée de 10,2 % à 10,4 %. Mais ce chiffre cache des disparités entre les universités puisque 28 d’entre elles ont vu cette population baisser, notamment à cause du Covid-19. Retrouvez le détail par université et par cycle et les témoignages des universités Paris-VIII, Perpignan, Dunkerque et Guyane.