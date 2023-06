Métiers d'art : création de l'INMA (Institut national des métiers d'art) pour « sauvegarder les savoir-faire » du secteur

Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat et des PME, ainsi que Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, annoncent la création de l'INMA (Institut national des métiers d'art) lundi 8 février 2010. Cette nouvelle « structure d'animation interministérielle » va naître du rapprochement de l'actuelle Sema (Société d'encouragement des métiers d'Art) et de la « Mission des métiers d'art » du ministère de la Culture. L'INMA aura pour mission de « sauvegarder les savoir-faire traditionnels » du secteur en « favorisant la transmission et reprise des entreprises d'art, la formation des jeunes et l'apprentissage, et l'accès au crédit de ces petites entreprises », indiquent les ministres dans un communiqué. Cette annonce fait suite au rapport de la sénatrice Catherine Dumas (UMP, Paris) sur les métiers d'art, qui considérait notamment la transmission des savoir-faire et la formation comme « l'un des défis majeurs des métiers d'art pour les prochaines années » (AEF n°291304).