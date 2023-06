Une proposition de loi vise à porter de trois à cinq jours la durée minimale du congé en cas de décès d’un proche

Une proposition de loi du sénateur Stéphane Le Rudulier (LR, Bouches-du-Rhône) "prévoit de porter à cinq jours, au lieu de trois, la durée minimale de congé" pour les salariés et agents publics "en cas de décès d’un conjoint, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un concubin, d’un parent, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur". Le texte propose d’ajouter à ces jours de congé légal "un jour de congé supplémentaire spécifiquement pour le jour des obsèques", qui serait "soumis aux mêmes règles de rémunération et de temps de travail que pour les autres congés" de ce type. Ce jour supplémentaire bénéficierait également aux parents dont un enfant est décédé, et s’ajouterait dans ce cas au congé légal de sept jours et au congé de deuil de huit jours (lire sur AEF info).