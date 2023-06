Les modalités de financement du privé sont "insuffisamment justifiées dans les documents budgétaires", et les résultats "performants" ne sont pas forcément liés au système privé, estime Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, lors de la présentation à la presse d’un rapport sur l’enseignement privé, le 1er juin 2023. On observe "un vrai recul de la mixité sociale et scolaire dans le privé", qui doit être plus "mobilisé", et il faut renforcer les relations contractuelles entre ce dernier et l’État. Pierre Moscovici estime le plan du MEN "proche des conclusions du rapport".