Fruit de la fusion entre l’Alternative et une partie de l’Unef, l’Union étudiante se dit certaine "d’être la deuxième force, derrière la Fage" à l’issue des élections au Cneser de juin 2023, indique son porte-parole, Hugo Prevost, dans un entretien avec AEF info le 15 mai 2023. Se revendiquant d’un "syndicalisme de transformation sociale", l’organisation compte articuler ses demandes autour de la "bifurcation écologique". L’accès de tous aux études "est particulièrement nécessaire dans le contexte de transition", insiste Hugo Prevost qui demande la création de 300 000 places et de dix universités. Une ambition d’après lui incompatible avec "l’autonomie totale" laissée aux établissements. Dénonçant une absence de politique nationale en matière de formation, l’Union étudiante souhaite une loi de programmation de l’enseignement supérieur et un retour au financement fléché des universités.