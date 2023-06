Comme de nombreux professionnels du logement, le président de l’association régionale HLM émet de "gros doutes" sur la méthode employée par le gouvernement pour répondre à la crise du secteur. Au lendemain des conclusions du CNR logement par la Première ministre, Damien Martineau, qui dirige aussi La Compagnie du Logement, regrette notamment le recentrage du PTZ sur les logements collectifs en zone tendue. L’USH des Pays de la Loire appelle à "territorialiser" la politique du logement, pour donner plus de pouvoir aux élus locaux, dont certains, au Mans ou encore à Nantes, ont "pris conscience" qu’il faut développer le parc HLM pour répondre à la pénurie de logement. La région comptait 122 714 demandeurs HLM au 1er mai 2023, soit 7 % de plus qu’au 1er janvier 2022 et près de 30 % de plus qu’au 1er janvier 2019.