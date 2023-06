Interrogés cette année sur la transition écologique, 26 % du personnel de l’ESR considère que ce sujet n’est pas une priorité de son employeur, et 21 % s’organisent seuls pour mettre en place des actions, selon le 11e baromètre Unsa-Éducation des métiers, publié le 31 mai 2022. En outre, 69 % indiquent que des formations pour tous les personnels ne sont pas dispensées et qu’elles ne sont pas adaptées aux enjeux actuels. Cette enquête revient également sur les perspectives de carrière et les conditions de travail qui restent "insatisfaisantes", pour 83 % et 52 % des personnels de l’ESR.