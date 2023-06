"Il y aura 146 fermetures et 212 ouvertures de formations à la rentrée 2023, et nous créerons 700 ETP supplémentaires dédiés à la voie professionnelle", notamment "des CPE, des infirmiers ou des assistants sociaux", déclare Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, lors de son audition devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le 30 mai 2023. Elle a également assuré que les DDFPT auront "un rôle pivot" pour "soutenir" les responsables des bureaux des entreprises.