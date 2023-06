Où, à quelle fréquence et comment les actifs travaillent-ils aujourd’hui ? Dans quelles conditions, et avec quels équipements et services ? Quel est leur degré de satisfaction ? Quelles sont leurs aspirations en termes d’espace, de temps et de qualité de vie au travail ? Le baromètre Actineo de la qualité de vie au travail, réalisé à l’initiative de l’Ameublement français, en partenariat avec Maison&Objet, Saguez & Partners, Wojo et le Codifab, et publié le 1er juin 2023, décrypte les modes de vie au travail des Français dans le contexte post-crise sanitaire.