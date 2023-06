Mi-temps traditionnel entre les COP climat, la réunion d’intersession s’ouvre ce 5 juin à Bonn, où siège la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Jusqu’au jeudi 15, le cœur des discussions portera sur l’abandon progressif des énergies fossiles et les financements climat, dont ceux de l’adaptation et des pertes et préjudices. Des discussions se poursuivront également pour renforcer la transparence des marchés carbone. La vision du futur président de la COP 28, très attendue, devrait être déclinée dans le discours qu’il prononcera aux délégués en fin de semaine.