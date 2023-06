Après avoir été annulé le 19 avril, le bureau du CSFPT s’est tenu mardi 31 mai 2023 en présence d’Interco CFDT, de FO, de l’Unsa Territoriaux, et de la FA-FPT. La CGT et la FSU l’ont boycotté, revendiquant ne pas participer aux instances du conseil en présence des représentants du gouvernement avant le 6 juin, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans un communiqué diffusé la veille, elles mettent en cause le "contexte" des négociations où "le débat public est si méprisé". Les autres représentants syndicaux présents au bureau ont voté à l’unanimité une demande de report de l’examen de trois textes mis à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière, initialement prévue le jour même, mais reportée au 28 juin. L’un de ces textes porte sur le régime indemnitaire pour les fonctionnaires relevant du cadre d’emploi de la police municipale.