Six mois après le lancement de leur outil de portage et de remembrement de fonciers commerciaux, le groupe Frey, la Banque des territoires et CDC habitat ont annoncé, jeudi 1er juin 2023, avoir choisi Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) comme premier démonstrateur. Sur environ 200 mètres d’un linéaire commercial communal de 1,5 kilomètre, la SAS Repenser la ville interviendra pour créer un quartier mixte de 250 logements portés par le bailleur social, de commerces créés par la foncière Frey, de services, d’équipements et d’espaces publics.