Entre 2018 et 2023, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a mené son plan d’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie avec une double orientation : améliorer l’attractivité des métiers de l’autonomie et adapter les ressources humaines aux enjeux du secteur médico-social. Parmi les actions menées, un soutien à la gestion des RH pour les directeurs et cadres de 116 établissements. "Il y a un besoin pour les directeurs de s’exprimer sur les postures professionnelles", souligne Christine Martin, référente RH de la branche médico-social à la Direction de l’autonomie de l’ARS AURA.