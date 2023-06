Dentaire : le ministère de la Santé lance une charte pour préciser les "indispensables d’une bonne prise en charge"

Coût de l’offre proposée, traçabilité des implants, qualité des soins… en partenariat avec l’ordre national des chirurgiens-dentistes (ONCD), la Cnam et les agences régionales de santé, le ministère de la Santé lance ce lundi 31 janvier une charte de "bonnes pratiques essentielles" à connaître en matière de prise en charge santé-bucco-dentaire. Détaillant les éléments de réponses à 5 questions clés, elle est consultable et téléchargeable par les usagers ou par les professionnels depuis le site internet du ministère et dans les jours à venir depuis ceux de ses partenaires.