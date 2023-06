Cédric Ghetty, directeur des programmes, et Isabelle Jehan, directrice du bachelor de Kedge Business school, décrivent à AEF info les fondements de la stratégie pédagogique de l’école de management installée à Bordeaux, Marseille, Toulon et Paris, lors d’un entretien le 3 mai 2023. Cette stratégie s’articule autour de trois piliers : l’exigence, l’expérientiel et l’accompagnement des étudiants. "Le programme grande école bénéficie aujourd’hui d’une vraie identité avec la posture pédagogique 'Grow by doing' - c’est-à-dire apprendre à faire et réussir en faisant", estime Cédric Ghetty.