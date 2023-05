Alors que l’intersyndicale interprofessionnelle a réaffirmé ce 30 mai 2023 son mot d’ordre contre la réforme des retraites à une semaine de la 14e journée de mobilisation, le 6 juin, les huit syndicats représentatifs de la fonction publique prennent également acte, dans un communiqué commun ce même jour, "de la proposition de loi d’abrogation du report de deux ans de l’âge d’ouverture des droits inscrite à l’ordre du jour le 8 juin prochain à l’Assemblée nationale". Et soulignent "l’urgence et la nécessité que soient mises en œuvre des mesures significatives d’augmentation générale de la rémunération des [agents] publics" dans le contexte actuel de "très forte inflation" jugeant toujours "insuffisante" "la revalorisation de 3,5 % du point d’indice le 1er juillet 2022". Ils "appellent les personnels à se mobiliser massivement, par la grève et les manifestations le mardi 6 juin".