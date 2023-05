Les membres de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale ont désigné, mardi 30 mai 2023, le député Bastien Marchive (Renaissance, Deux-Sèvres) comme rapporteur au fond de la proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Celui-ci est notamment l’un des coauteurs de la proposition de loi déposée le 15 février dernier et qui défendait la position des élus de la majorité sur ce sujet. La commission commencera l’examen du texte le 14 juin prochain. Pour la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, saisie pour avis, c’est Lionel Causse (Renaissance, Landes), rapporteur de la loi Climat et résilience sur la partie ZAN, qui sera rapporteur.