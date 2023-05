Prime de fidélité en Seine-Saint-Denis : FO-fonctionnaires dénonce un dispositif de "court terme"

La prime de fidélisation territoriale pour certains agents de l’État travaillant en Seine-Saint-Denis ne règle pas "les problèmes de fond", regrette la FGF-FO, jeudi 29 octobre. Les contours du dispositif ont été précisés par un décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020 (lire sur AEF info). Cette prime "de court terme" divise les agents et renforce "l’individualisation", selon le syndicat, qui réclame l’ouverture de négociations pour améliorer la grille indiciaire. L’indemnité de résidence mériterait aussi d’être revalorisée pour les agents qui subissent "des difficultés dans des zones et départements où les conditions de travail et de vie sont très difficiles, matériellement et psychologiquement". Autre défaut pointé par FO, la prime de fidélisation exclut certains personnels comme ceux des routes.