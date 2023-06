La "saison 2" de l’appel à manifestation d’intérêt CMA (Compétences et métiers d’avenir) est mise en ligne par l’ANR (Agence nationale de la recherche) le 1er juin 2023. Cette "2e saison débutant en mai 2023 conserve les mêmes objectifs et le même cahier des charges, mais introduit plusieurs nouveautés" : notamment la procédure est simplifiée. Le financement sera "plus dirigé" pour les projets de diagnostics, tandis que les projets de formation sont répartis en 4 volets. Le texte alerte sur les besoins en diplômés Stim et insiste sur les enjeux de transition écologique…