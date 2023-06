Arkéa banque Entreprises et institutionnels et l’association Delphis ont signé, le 24 mai 2023, un partenariat pour finaliser le premier référentiel ESG pour les organismes de logement social. Après l’expérimentation de cet outil auprès de plusieurs bailleurs sociaux, Delphis espère livrer cet outil d’ici la fin de l’année. Lequel doit permettre aux organismes HLM et leurs financeurs de partager les mêmes critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance pour mesurer la durabilité des activités liées à l’habitat social. Et espérer ainsi obtenir de meilleurs financements pour l’activité HLM.