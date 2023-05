"Mise en œuvre à marche forcée" et "absence de texte officiel" : le SNPDEN-Unsa et ID-FO critiquent fortement, dans deux textes distincts, les modalités de mise en œuvre du pacte enseignant. Les syndicats s’indignent aussi qu’elle soit prétexte à "augmenter la pression en direction des personnels de direction" et que soit évoquée une "prise en compte [de la mise en œuvre du pacte] dans l’évaluation" de ces agents. En outre, le SNPDEN dénonce "le format insécable du pacte du lycée professionnel" et ID-FO juge "pas acceptable que soient ignorées" certaines catégories de personnels.