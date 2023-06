Forte d’une intense "culture de travail commun entre la recherche et l’éducation" stimulant l’innovation pédagogique, l’académie de Grenoble vient de dresser la feuille de route de conseil académique des savoirs fondamentaux, annonce dans un entretien à AEF info la rectrice Hélène Insel, le 17 mai 2023. Elle prévoit par exemple de détacher à temps plein un professeur des écoles dans chacun des quatre collèges REP+ de l’académie, ainsi que de déployer à l’échelle de l’académie l’outil développé dans le cadre du programme "Apprenance" : un "test robuste" qui permet de mieux cerner les profils cognitifs et d’engagement des élèves dans les apprentissages et d’adapter les gestes professionnels des enseignants. La rectrice revient aussi sur les "réseaux pédagogiques", nouveau "lieu de pilotage pédagogique pour le Dasen, lieu de formation et de GRH de proximité".