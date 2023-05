Les mesures du projet de loi "Industrie verte" sont "un signal très positif pour les écoles d’ingénieurs", écrit la Cdefi dans un communiqué de presse le 30 mai 2023. La conférence rappelle "qu’il faut diplômer entre 5 000 et 10 000 ingénieurs supplémentaires par an et appelle pour ce faire à un soutien important de l’État". Elle insiste : "Si France 2030 constitue un levier important, l’ensemble des écoles d’ingénieurs, quel que soit leur ministère de tutelle, doivent également bénéficier de moyens financiers et humains pérennes pour atteindre les objectifs fixés."