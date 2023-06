Congrès de la CES : les syndicats européens unis contre les politiques d’austérité et la montée de l’extrême droite

Près de 500 délégués se sont réunis à Berlin, entre le 23 et le 26 mai 2023, pour le 15e congrès de la Confédération européenne des syndicats. Pour ses 50 ans, la CES s’est offert un congrès particulièrement apaisé et uni. Si les relations avec les instances européennes semblent elles aussi assez sereines, la confédération met en garde contre toute tentation de retour à des politiques d’austérité. Dans un contexte politique marqué par la montée de l’extrême droite, le mouvement syndical européen se positionne clairement comme opposant à ce courant et à toute remise en cause des principes démocratiques.



"Dans un contexte où la paix, les droits de l’homme et les institutions démocratiques sont sous le feu du populisme et de l’extrême droite politique, nous réaffirmons notre engagement en faveur d’une organisation syndicale forte pour garantir des niveaux de vie décents, des droits démocratiques et un droit de parole efficace pour les travailleurs et leurs communautés", peut-on lire dans le Manifeste de Berlin, adopté à l’unanimité, en clôture du 15e congrès de la Confédération européenne des syndicats, vendredi 26 mai 2023.



"Ce manifeste est la déclaration de notre ambition à changer l’Europe pour le bien des travailleurs. Et nous sommes ambitieux pour nos syndicats, pour les travailleurs, pour la jeunesse et pour l’Europe parce que l’Europe n’est pas qu’un ensemble de d’institutions ou des traités, l’Europe est une famille de nations qui cherche la paix", souligne la secrétaire générale de la CES très largement élue, l'irlandaise Esther Lynch. Pour résumer, la CES défend dans son nouveau manifeste, "une Europe juste, sûre, sécurisée, propre et respectueuse, où les travailleurs peuvent vivre, respirer et parler librement en solidarité avec les peuples du monde entier".

"besoin d’un congrès serein"



"Nous avions besoin d’un congrès serein. Merci, parce que ce congrès a été serein", déclare le président sortant, Laurent Berger, s’adressant au demi-millier de congressistes présents, en clôture du congrès. De fait, durant les quatre jours de ce 15e congrès, rarissimes ont été les dissonances à la tribune. "Nous sortons d’un mandat compliqué. Comme tout le monde, on a subi la pandémie et ce n’est pas facile de faire vivre une organisation en période de pandémie […]. Nous avons aussi eu des sujets compliqués à gérer en interne, avec par exemple, les débats sur le salaire minimum adéquat… Il n’a pas été simple de maintenir l’unité du mouvement et d’en maintenir la vivacité. Et nous avons collectivement réussi à le faire", explique à AEF info, Laurent Berger qui doit par ailleurs quitter ses fonctions de secrétaire général de la CFDT le 21 juin prochain.

"Nous sommes divers. Nous avons nos propres singularités et nos histoires, mais nous avons besoin d’unité. Cette unité n’est pas la négation de ce qui nous sépare parfois ou de nos options et visions différentes. Ça, il faut qu’on le garde parce qu’il n’est pas question de tomber dans une forme d’uniformité qui ferait de nous une organisation molle", poursuit le président sortant s’adressant aux congressistes. "Il faut garder ces singularités, cette capacité de confrontation et de débat sur les bons sujets, à savoir les sujets utiles aux travailleurs et travailleuses et utiles à nos positionnements. Il faut laisser de côté les divisions stériles, les postures un peu faciles, les débats inutiles", poursuit-il.

avertissements contre un retour de l’austérité



Ce 15e congrès de la CES a été marqué par la bonne entente affichée entre la confédération et les instances européennes. Si la commission Juncker avait créé le principe du socle des droits sociaux, la commission von der Leyen a commencé à le mettre en œuvre et plusieurs initiatives soutenues par la CES ont abouti ou sont en cours d’élaboration : par exemple, la directive sur les salaires minimums adéquats — qui incite aussi les États à soutenir le dialogue social —, celle sur la transparence des rémunérations entre les hommes et les femmes, la création de l’autorité européenne du travail, les travaux sur le travail via les plateformes ou encore le droit de vigilance des entreprises… Particulièrement tendues durant la période Barroso, les relations entre le mouvement syndical et la commission européenne sont actuellement apaisées.

Ceci étant, après le fort soutien de l’Union européenne pour éviter que l’économie ne sombre durant la crise sanitaire, la crainte d’un retour aux politiques d’austérité demeure très présente au sein de la CES. À tel point qu’en fin de congrès, la confédération a adopté une motion d’actualité sur le sujet. "L’austérité est une recette qui a déjà échoué […]. Il est temps de parler aux institutions européennes pour leur dire que l’austérité n’est pas la solution", explique l’italien Salvatore Marra (CGIL) chargé de présenter la motion. "Nous montrons que nous sommes unis et prêts à nous mobiliser à l’automne" contre toute tentation d’un retour de l’austérité, ajoute-t-il.

renforcer le mouvement syndical



Fêtant cette année ses cinquante ans et comptant quelque 43 millions de syndiqués, la Confédération européenne des syndicats cherche notamment à se renforcer. Pour ce faire, la CES prône "un programme européen pour le renouveau syndical en augmentant progressivement le nombre de jeunes travailleurs, et pour une syndicalisation accrue, en aidant les affiliés à renforcer les droits des travailleurs, à améliorer les conditions de travail et à amplifier la voix des travailleurs par la négociation collective et l’action collective, et en accordant une attention spéciale aux nouvelles formes de travail".



Outre l’extension de "la couverture de la négociation collective" et la défense du dialogue social européen, la CES plaide en faveur d’une révision des "règles européennes sur les marchés publics pour s’assurer que l’argent public ne va qu’aux organisations qui respectent les droits des travailleurs et des syndicats, qui négocient avec les syndicats et dont les travailleurs sont couverts par des conventions collectives" ; cette disposition est notamment mise en œuvre actuellement en Allemagne, comme l’a rappelé le chancelier Scholz en ouverture du congrès (lire sur AEF info).

défense des principes démocratiques



"Qu’est-ce qui rend l’Europe si spéciale et quelle est notre identité européenne ? La démocratie est toujours au centre de toutes les considérations […]. Nous devons également dire que bon nombre de ces principes démocratiques s’érodent et sont bafoués dans certains pays au sein même de l’Union", explique le nouveau président de la confédération, l’autrichien Wolfgang Katzian. "À plusieurs reprises, durant ce congrès, nous avons dénoncé l’extrême droite en Europe. Elle est l’ennemie de la démocratie et du mouvement syndical", affirme-t-il ; ajoutant que cela constituera un axe central de son mandat. La lutte contre l’extrême droite et les politiques illibérales figure dans le "manifeste de Berlin" et au-delà, dans la "charte des valeurs" adoptée durant ce congrès.

À l’origine de cette initiative, le président sortant, Laurent Berger, se félicite de l’adoption de cette "charte". Après l’épisode des tensions entre les syndicats français et Solidarność, la confédération polonaise qui avait mis en Une de sa publication syndicale, la candidate d’extrême droite, Marine Le Pen, et plus globalement dans un contexte politique caractérisé par l’accession au pouvoir de l’extrême droite comme en Suède ou en Italie, "il fallait que l’on se redise ce qui nous unit et ce qui nous engage", souligne Laurent Berger auprès d'AEF info. "Cela sera utile pour les nouveaux dirigeants de la CES et cela aide aussi certaines organisations membres qui peuvent être parfois un peu hésitantes dans leurs positions", conclut le désormais ancien président de la CES.