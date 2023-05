Un enseignant de philosophie a été accusé par certains de ses lèves de tenir des propos sexistes et à connotation raciste. Il a obtenu du TA et de la CAA de Paris l’annulation de sa mise à la retraite d’office puis de sa suspension de fonction pour une période de 18 mois. Il fait l’objet d’insultes et de menaces. La CAA de Paris (17 mai 2023, req. n° 21PA03710) annule le refus du recteur de l’académie de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle contre les attaques dont il est l’objet. Antony Taillefait (1) analyse le raisonnement et les décisions des juges administratifs.