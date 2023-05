"Nous ne tournerons pas la page : ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin !" Tel est le mot d’ordre pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites réaffirmé par l’intersyndicale qui appelle aussi les députés à voter la PPL (proposition de loi) d’abrogation déposée par le groupe Liot. Les organisations commencent à travailler conjointement sur d’autres thématiques telles que la révision des ordonnances de 2017 ou l’égalité professionnelle.