Face à la mobilisation des Esas (Enseignants agrégés et certifiés du secondaire affectés dans le supérieur) qui se généralise sur le territoire, certaines universités – Rennes, Strasbourg et Sorbonne université – ont décidé de mettre en place des primes maison. Une solution temporaire visant à combler l'écart qui se creuse avec les enseignants-chercheurs qui bénéficient du Ripec, mais qui ne satisfait pas grand monde. Le collectif 384 attend un engagement ministériel avant l'été, faute de quoi les démissions des charges administratives non statutaires pourraient se multiplier.