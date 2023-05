Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, ont dévoilé, vendredi 26 mai 2023, les lauréats de l’appel à projets "Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone". Lancé en octobre 2021 dans le cadre de la stratégie "digitalisation et décarbonation des mobilités" de France 2030, ce dispositif soutiendra les huit projets à hauteur de 44 M€.