Les ventes de maisons ont chuté de 25 % en volumes en Île-de-France au premier trimestre 2023, sur un an, selon les données publiées par les notaires du Grand Paris ce mardi 30 mai. Cette chute vaut tant pour la petite que pour la grande couronne. Conséquence, pour la première fois depuis 2015, le prix moyen des maisons franciliennes devrait baisser sur un an en juillet prochain, de 3,2 %, pronostiquent les notaires. Quant aux appartements, leurs ventes ont dévissé de 18 % à Paris. D’où un possible enfoncement de la barre des 10 000 euros le m2 au troisième trimestre.