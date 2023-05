Un propriétaire ne peut s’opposer au renouvellement du bail d’un locataire de plus de 65 ans aux ressources inférieures aux plafonds HLM, et lui donner congé, "sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert". Et ce, dans le même arrondissement, la même commune ou le même canton, ou dans une zone géographique limitrophe dans un rayon de 5 km. C’est ce que confirme le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1050 du 26 mai, en réponse à une QPC portant sur l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi, selon les sages. Et "les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans ce périmètre" ne rendent pas non plus cette mesure inconstitutionnelle".