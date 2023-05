Hexana, Stellaria, Archeos, Otrera et Blue capsule. Ce sont les noms des cinq start-up du CEA candidates à l’appel à projet de France 2030 dans le domaine des petits réacteurs modulaires et des réacteurs nucléaires innovants. Avec des technologies différentes, s’appuyant sur trois d’entre elles sur les neutrons rapides refroidis au sodium et sur les sels fondus, elles visent la décarbonation compétitive de l’électricité et de la chaleur à l’horizon 2040.