"Les habitants des territoires ruraux se sentent de plus en plus délaissés par les pouvoirs publics". Dans un rapport paru en mai 2023 avec le soutien de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires), le Crédoc fait le constat d’un fort sentiment de relégation territoriale dans les zones rurales. Le rapport pointe le manque de diversité du marché de l’emploi dans ces territoires, couplé à un déclin démographique et un vieillissement de la population. Pour ceux qui habitent en zone rurale, la précarité financière et l’éloignement des équipements et des services aggravent le sentiment d’abandon.