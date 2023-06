Les universités de Poitiers et Limoges conservent une gestion partagée pour le transfert, le numérique et le réseau Pepite

Les universités de Poitiers et de Limoges ont décidé de continuer à collaborer sur trois sujets stratégiques : innovation, entreprenariat et numérique, même si elles se sont engagées, l’une et l’autre dans la structuration de deux coordinations territoriales autonomes (lire sur AEF info et lire sur AEF info). Ce partenariat renforcé, signé le 30 mars 2022, associe également l’ Isae - Ensma . Concrètement, les deux universités et l’école d’ingénieurs vont continuer à soutenir de concert le programme Pepite Nord-Aquitain et ils maintiennent leur participation à l’agence Aliénor Transfert, qui a pris la suite de la Satt Centre. Les activités numériques, notamment la transformation digitale et le déploiement d’infrastructures "feront l’objet d’une coordination ESRI nord Nouvelle-Aquitaine, fédérant les trois établissements et les deux coordinations territoriales".